Форзиция и тюльпаны радуют жителей и гостей Владивостока своим цветением

В ближайшее время городские озеленители приступят к высадке на клумбы однолетних цветов

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Красочным цветением радуют жителей и гостей Владивостока распустившиеся на городских клумбах, в парках и скверах тюльпаны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Здесь же можно насладиться ярким цветением форзиции.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, традиционно первые цветы - тюльпаны - уже распустились на городских клумбах в районе остановок общественного транспорта «Фабрика «Заря», «Молодежная», на улицах Светланской, Фонтанной, Русской, проспекте 100-летия Владивостока и других.

Помимо тюльпанов во Владивостоке сейчас цветет форзиция. Полюбоваться её цветением можно в скверах им. Суханова и Городов-побратимов, Адмиральском сквере, на проспекте 100-летия Владивостока (в районе транспортной развязки около стадиона «Строитель», в районе остановок общественного транспорта «Фабрика «Заря») и многих других.

А уже в ближайшее время городские озеленители приступят к высадке на клумбы однолетних цветов. Традиционно летом в городе распустятся виола, сальвия, агератум, тагетес и другие цветы различной палитры.