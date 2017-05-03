К концу недели Приморье накроют дожди

Во Владивостоке дождей не ожидается

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В конце недели в некоторых районах Приморья ожидаются дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Приморье вновь окажется во власти циклона. Температура воздуха в ночные часы составит +7…+14 °С, на востоке холоднее, +5…−2 °С. Максимальная температура в континентальных районах всю неделю будет существенно отличаться от температуры в прибрежных районах, здесь будут преобладать значения +20...+30 °С. В конце недели, когда над краем будут смещаться фронтальные разделы и увеличится количество облаков, температурный фон понизится на 2–4 градуса.

В прибрежных районах самая холодная погода ожидается в середине недели. Из-за вторжения холодного воздуха с Охотского моря температурный фон составит около +7…+14 °С. Во второй половине недели потеплеет на 3–5 градусов.

Во Владивостоке дождей не ожидается. Усиление ветра наиболее вероятно в середине недели с охотским вторжением. Температура воздуха в ночные часы около +6…+9 °С, максимальная днем в середине недели +10…+12 °С, затем повысится до +14…+17 °С.