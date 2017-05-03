Погода во Владивостоке сегодня потенциально опасна

В Приморье объявлен желтый уровень опасности на сегодня, 1 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае выской уровень пожароопасности, введен особый противопожарный режим.
Также желтый уровень опасности югу Республики Саха, югу Хабаровского края, Амурской области, а также ЕАО и Чукотской автономной области.
Ранее РИА VladNews сообщало, что сегодня, 3 мая, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае погода без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха +9...+28 °C.