Приморские яхтсмены завоевали переходящий Супер Кубок Пусана

Экипаж яхты First из Находки с капитаном Александром Трофименко на руле стал абсолютным чемпионом международной регаты Busan Super Cup 2017 в Пусане. За всю историю регаты, начиная с 2012 года, впервые российская команда завоевала переходящий Супер Кубок Пусана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу «Семь футов».
Помимо First, в регате приняли участие еще 8 яхт из Владивостока. Стоит отметить, что приморцы ежегодно соревнуются с сильнейшими азиатскими гонщиками и в последние годы составляют им весьма серьезную конкуренцию.
В этот раз погода подарила участникам регаты сильные ветра, но как раз в таких ветровых условиях яхтсмены Приморья чувствуют себя, что называется, как рыба в воде.
У экипажа First по итогам четырех гонок великолепный результат: три очка (три первых прихода и один второй с выбросом худшего результата). Для сравнения - у корейской яхты Sonic, их главного конкурента, 6 очков.
Отличную подготовку продемонстрировали и другие команды нашего края:
Зачётная группа ORC 1 – Quantum GT – 4 место.
Зачётная группа ORC 2 – Samba – 2 место, Gastion – 4 место.
Зачётная группа OPEN 1 – Тибурон – 1 место, IRIS III - 2 место, Desicion – 3 место, Helena – 8 место.
Зачётная группа OPEN 2 – Elfin – 5 место.