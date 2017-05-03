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Спорт

Приморские яхтсмены завоевали переходящий Супер Кубок Пусана

Наши спортсмены ежегодно соревнуются с азиатскими гонщиками
Фото: Семь футов Фото: Семь футов
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Экипаж яхты First из Находки с капитаном Александром Трофименко на руле стал абсолютным чемпионом международной регаты Busan Super Cup 2017 в Пусане. За всю историю регаты, начиная с 2012 года, впервые российская команда завоевала переходящий Супер Кубок Пусана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу «Семь футов».

Помимо First, в регате приняли участие еще 8 яхт из Владивостока. Стоит отметить, что приморцы ежегодно соревнуются с сильнейшими азиатскими гонщиками и в последние годы составляют им весьма серьезную конкуренцию.

В этот раз погода подарила участникам регаты сильные ветра, но как раз в таких ветровых условиях яхтсмены Приморья чувствуют себя, что называется, как рыба в воде.

У экипажа First по итогам четырех гонок великолепный результат: три очка (три первых прихода и один второй с выбросом худшего результата). Для сравнения - у корейской яхты Sonic, их главного конкурента, 6 очков.

Отличную подготовку продемонстрировали и другие команды нашего края:

Зачётная группа ORC 1 – Quantum GT – 4 место.

Зачётная группа ORC 2 – Samba – 2 место, Gastion – 4 место.

Зачётная группа OPEN 1 – Тибурон – 1 место, IRIS III - 2 место, Desicion – 3 место, Helena – 8 место.

Зачётная группа OPEN 2 – Elfin – 5 место.

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