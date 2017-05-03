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Красота и Здоровье

В Приморье забракованы продукты, кишашие бактериями

А также щедро сдобренные антибиотиками
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В Приморье забраковано несколько партий морских деликатесов, пастеризованного молока и мясных продуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, по результатам испытаний проб, отобранных от двух партий варено-мороженых креветки и краба, специалисты лаборатории выявили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого уровня бактериальной обсемененности от 7 до 12 раз. Пробы креветки и краба были отобраны полицейскими Находки. Продукция продавалась на улицах города. Превышение уровня бактериальной обсемененности свидетельствует о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке.

В рамках производственного контроля специалисты лаборатории забраковали две партии мороженых полуфабрикатов. В мясных котлетах была обнаружена кишечная палочка и 20-кратное превышение бактериальной обсемененности. В свином шпике бактериальная обсемененность была превышена в 380 раз.

В свою очередь, при проведении пищевого мониторинга в двух партиях пастеризованного питьевого молока из ЕАО обнаружено превышение нормы содержания антибиотиков амоксициллина и бензилпенициллина. Превышение нормы составило от 1,3 до 44 раз.

По информации ветеринарных специалистов, если постоянно употреблять в пищу продукты с повышенным содержанием антибиотиков, это может причинить здоровью большой вред. Среди основных нежелательных эффектов: дисбактериоз, аллергические реакции, привыкание и нечувствительность к препарату во время лечения. Кроме того, в продуктах животного происхождения могут находиться бактерии, устойчивые к антибиотикам. Инфицирование этими микроорганизмами опасно, особенно для людей с низким иммунитетом.

Также, в ходе пищевого мониторинга была забракована партия творога из села Заречное Уссурийского ГО, в которой были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Потребителей такой продукции ждал бы неприятный сюрприз. Но более серьёзные неприятности для здоровья ждали бы покупателей подкопчённого филе нерки, выработанного на пищевом предприятии в Партизанске: в нём специалисты обнаружили возбудителей такого опасного инфекционного заболевания, как листериоз.

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