Один междугородний рейс из Владивостока отменен

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Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 3 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, рейс 506, следующий по маршруту Владивосток - Находка в 18:40, отменен.