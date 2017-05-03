Московский академический театр оперетты приедет во Владивосток с гастролями

Репертуар

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

С 20 по 25 июня на сцене Академического театра им.М.Горького пройдут гастроли Московского академического театра оперетты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Академического театра им. М.Горького.

20 июня - Сказки венского леса

Оперетта в 2-х действиях

Венский лес…Удивительное, волшебное место на земле, где все пронизано музыкой Штрауса, где обитают герои его знаменитых оперетт, где можно встретить «Летучую мышь» и «Цыганского барона», где из шелеста листьев и щебета птиц рождается «Большой вальс». Здесь можно устроить «Карнавал в Риме» и провести «Ночь в Венеции», здесь царит веселье, слышен смех, а шутки и улыбки летают в воздухе, порхая в ритме самых очаровательных полек, галопов и маршей. У этой маленькой страныесть повелитель – «Король вальса» Иоганн Штраус и есть преданные подданные – зрители, которые обожают оперетты маэстро. В таком месте не могла не родиться самая неожиданная и волшебная оперетта – «Сказки Венского леса».

21 июня - Красотка кабаре

Оперетта в 2-х действиях

Ими можно восхищаться, ими можно возмущаться, но ни то, ни другое не поможет пролить истинный свет на такое удивительное явление, как красотки кабаре. А знаете, как к этому явлению надо относиться? Его просто надо любить! Теперь вы понимаете, что композитор Имре Кальман, был обречен, встретив на своем пути уникальную женщину – Веру Макинскую, которая стала его женой, его музой и превратила его жизнь в музыку к оперетте.

«Красотка баре» – это одна из самых трогательных его оперетт, смешная и в меру наивная, полная радости и слез, трвог и волнений. «Красотка кабаре» – это гимн женщине, подарившей миру Великого Кальмана!

22 июня - Цыганский барон

Оперетта в 2-х действиях

Оперетта «Цыганский барон» – образец прекрасной, жизнерадостной музыкальной комедии «короля вальса» Иоганна Штрауса, где особый колорит вносят в действие цыганские песни и пляски. Дейст-вие оперетты происходит в Австро-Венгрии в XVIII веке. Основная тема спектакля – история любви барона Баринкая к цыганке Саффи, где все интриги и козни недоброжелателей отступают перед чистой романтической любовью молодых героев, торжест-вует вера в справедливость и доброту.

23 июня - Королева чардаша

Оперетта в 2-х действиях

История любви прекрасной цыганки, артистки варьете, ставшей звездой эстрады и блестящего офицера, отпрыска княжеского рода, не подозревавшего, что его любимая maman тоже когда-то блистала в будапештском мюзик-холле и также была «королевой чардаша».

Упоительные ритмы венгерских, цыганских мелодий, страстного танго, зажигательного джаза – все это оперетта «Королева чардаша», и, конечно, всепобеждающая любовь.

24 июня - Большой вальс

Оперетта в 2-х действиях

Жанр оперетты предстает здесь во всем великолепии: в исполнении ведущих солистов и молодых артистов театра звучат шлягерные арии из классических и советских оперетт, но главное действующее лицо спектакля – «божественный» и вечный, , зажигательный и неповторимый канкан!

25 июня - ГАЛА-КОНЦЕРТ «До новых встреч, Владивосток!»