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Происшествия

Китай может запретить ввоз российского меда

Из-за содержания запрещенных веществ
Фото: WALLPAGE.RU Фото: WALLPAGE.RU
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

КНР может запретить ввоз российского меда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья. Об этом российское надзорное ведомство проинформировало Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ).

Причина - обнаружение в продукции ООО «Медовик Алтая» (Алтайский край) остатков веществ, запрещенных для использования в Китае (метронидазол, фуразолидон, хлорамфеникол, фурацилин).

По имеющейся в Россельхознадзоре информации, алтайский ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде не проводится, что не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями-экспортерами.

AQSIQ заявил, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из РФ.

С требованиями КНР при поставках меда можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит»-«Китай»-«Экспорт».

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