Во Владивостоке обсудили проведение предстоящего фестиваля национальных культур

Яркий, колоритный и весёлый праздник,

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Праздник национальных культур «Меридиан дружбы» пройдёт во Владивостоке в этом году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Гостей мероприятия ждёт насыщенная концертно-развлекательная программа, кухни различных народов, спортивные состязания и баталии, декоративно-прикладное творчество и множество других приятных сюрпризов.

О том, какие национальности продемонстрируют свою культуру и творчество, обсудили на минувшей неделе на расширенном заседании в администрации города. В обсуждении концепции фестиваля национальных культур приняли участие руководители и представители национальных общественных объединений города - татаро-башкирской общественной организации «Дуслык», центра украинской культуры Анатолия Криля «Горлица», немецкой национально-культурной автономии, общественной организации «Белорусы Владивостока», общественной организации вьетнамцев, ассоциации корейских организаций, азербайджанской диаспоры и других.

«Это будет яркий, колоритный и весёлый праздник, где каждый желающий сможет познакомиться с культурой, традициями и национальной кухней народов, проживающих в нашем городе», - подчеркнула Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города.

Проведение фестиваля планируется на вторую половину августа - сентябрь. О точной дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно.