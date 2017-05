БИ-2: Владивосток, спасибо!

Известная музыкальная группа завершила дальневосточный тур

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Известная музыкальная группа БИ-2 зажгла накануне во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Музыканты привезли в Приморье новую программу The Best Of, однако порадовали зрителей и уже давно полюбившимися хитами.

Не только артисты, но и сами зрители дали «жару» во время концерта. Музыканты поблагодарили Владивосток за теплый прием.

- Владивосток, спасибо! Финал дальневосточного тура получился мощным и душевным одновременно — все это благодаря вам! Эмоций — море! Давайте чаще встречаться! – написали музыканты в социальной сети.