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Приморцы обворовали гаражи на 700 тыс рублей

Дело направлено в суд
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Житель Артема обвиняется в серийном хищении и сбыте имущества, похищенного из гаражных боксов во Владивостоке, Артеме, Большом Камене, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Сумма ущерба составила более семисот тысяч рублей

Преступления были совершены в марте-апреле 2016 года. Установлено, что двое ранее судимых местных жителей занимались хищением имущества автолюбителей из гаражных боксов и последующим его сбытом. Преступления были совершены по заранее обговоренной схеме: 37-летний злоумышленник вместе с подельником выбирали подходящие гаражи - фигурантов интересовали боксы, которые запираются на замки ригельного типа.

Найдя подходящий объект, обвиняемые при помощи набора отверток открывали запоры. Впоследствии экспертами на вскрытых замках были обнаружены следы механических повреждений. Интерес для подельников представляли любые ценности, которые автовладельцы обычно хранят в гаражах: колеса, шины, электроинструменты, лодочные моторы, туристический инвентарь.

Так, в одном из гаражно-строительных комплексов в Артеме обвиняемые похитили имущество на сумму 245 тысяч рублей. Обычно добычей злоумышленников становились не только инструменты и автомобильная резина. Из гаража во Владивостоке похищен товар, предназначенный к продаже на сумму около 300 тысяч рублей.

В городе Большой Камень злоумышленники вскрыли несколько гаражей в разных ГСК. Украденные вещи злоумышленники хранили в подвальном помещении по месту жительства в Артеме.

Злоумышленников задержали благодаря спланированной операции, которая была реализована сотрудниками полиции. Во время обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенного имущества и вернули его собственникам.

Сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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