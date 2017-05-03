Приморец обещал перестрелять своих односельчан

Злоумышленник был задержан бойцами Росгвардии

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В поселке Береговое местный житель во дворе своего дома открыл беспорядочную стрельбу, обещая применить оружие в отношении своих односельчан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли бойцы спецподразделений Росгвардии. Бойцы ОМОН блокировали внешний периметр отдельно стоящей хозяйственной постройки, в которой заперся нарушитель, а бойцы СОБР потребовали выйти из помещения.

Увидев стражей порядка, 41-летний мужчина добровольно открыл дверь, сдался, а также выдал гладкоствольное ружье 12 калибра и 8 патронов.

В настоящее время злоумышленник доставлен во Владивосток для установления обстоятельств происшествия.