Приморского генерала Юрия Губарева, обвиняемого во взятке, оставили в СИЗО

Краевой суд оставил в силе решение Ленинского суда Владивостока

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Приморский краевой суд оставил под арестом начальника Госавтонадзора Юрия Губарева, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда. Таким образом, решение Ленинского суда приморской столицы осталось в силе. Генерал Губарев находится под арестом с февраля 2017 года.

Юрий Губарев обвиняется в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ, то есть в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет колонии.

По версии следствия, в феврале 2012 года Губарев получил информацию, что два индивидуальных предпринимателя допускали нарушения законодательства при осуществлении международных перевозок. Он предложил им передавать ему ежемесячно 50 тысяч рублей за "закрытые глаза". С апреля 2012 года по июнь 2016 года на расчетный счет он получил 2,5 миллиона рублей.