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Бывший сотрудник исправительной системы в Приморье отправится на длительный срок в тюрьму

Подсудимый решил создать комфортные условия для осужденного
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Бывший сотрудник ГУФСИН признан виновным в получении взятки и покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Установлено, что подсудимый предложил осужденному за деньги создать последнему благоприятные условия отбывания наказания. С февраля по октябрь 2015 года подсудимый получил различными частями через знакомых и родственников осужденного, которые не были осведомлены о преступной деятельности, денежные средства на общую сумму в размер 350 тыс рублей, в качестве взятки.

Кроме того, в декабре 2014 года подсудимый сделал попытку передать одному из осужденных наркотическое средство.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,6 млн рублей.

Суд также лишил его звания подполковника внутренней службы и права занимать должности в правоохранительных органах, связанное с осуществлением функции представителя власти, на срок 3 года.  

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