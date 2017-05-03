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Общество

Частицу Вечного огня из Владивостока отправят в Санкт-Петербург

Память собирают со всей России
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

5 мая во Владивостоке на Корабельной набережной состоится торжественная церемония зажжения факела от Вечного огня мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Частичку этого пламени доставят в Санкт-Петербург, где накануне Дня Победы состоится церемония воссоединения Вечных огней городов-героев и городов воинской славы России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В памятном мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители командования Тихоокеанского флота и администрации Владивостока, военнослужащие ТОФ, представители патриотических клубов, жители и гости краевого центра.

После церемонии зажжения факел по улицам города на бронетранспортере морской пехоты ТОФ провезет ветеран Великой Отечественной войны, участник московского парада Победы 1945 года Гарольд Кузнецов.

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