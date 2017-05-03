Сбербанк запускает скидку на ипотеку для готового жилья

Новый диапазон процентных ставок 10,25 – 11,75% годовых

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Сбербанк запускает специальное предложение по жилищным кредитам на покупку готового жилья - скидку в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом «Электронная регистрация». Этот совместный сервис Сбербанка и Росреестра позволяет подать документы на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Новый диапазон процентных ставок по продукту «Приобретение готового жилья» при условии оформления электронной регистрации составит 10,25 – 11,75% годовых в рублях. Эти процентные ставки действуют в регионах проведения акции «Региональное промо» до 30.06.2017. В остальных регионах ставки составят 10,75-12,25%. Ставки указаны с учетом предложения для молодых семей.

В перечень регионов в том числе входят 8 регионов Дальнего Востока: Амурская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области, Хабаровский, Приморский, Камчатский края, Чукотский автономный округ.

Также Сбербанк отменяет надбавку 1 п.п. к процентным ставкам, действовавшую на период до регистрации недвижимости в рамках продукта «Приобретение готового жилья».

«Мы продолжаем улучшать условия по жилищным кредитам, одновременно уделяя особое внимание развитию цифровых сервисов в сфере ипотечного кредитования. Теперь зарегистрировать ипотечную сделку в электронном виде на вторичном рынке не только удобно, но и выгодно - при электронной регистрации клиент получает скидку 0,5% от базовой ставки. Ранее подобная скидка была введена для первичного жилья – это предложение оказалось востребованным среди клиентов», - отметил старший управляющий директор - директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на onreg.domclick.ru.

Все регионы проведения акции «Региональное промо»: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Амурская, Воронежская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская, Московская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская, Еврейская автономная области, Алтайский, Камчатский Красноярский, Приморский. Хабаровский края, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Татарстан, Чувашская Республика.