Семь лесных пожаров было потушено за сутки в Приморье

Еще больше 10 возгораний действует на территории края

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки в Приморье было ликвидировано семь лесных пожаров на площади более 180 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. В тушении было задействовано 150 человек и 34 единицы техники.

В настоящее время на территории Приморья действует 11 лесных пожаров на площади 341 гектаров. В тушении лесных пожаров задействовано более 150 человек и около 40 единиц техники. Для усиления группировки пожарных в Пограничный район направлены спасатели краевой поисково-спасательной службы.

Напомним, что всего с начала года зарегистрировано 304 лесных пожара.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.