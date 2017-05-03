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Общество

Администрация Владивостока благодарит всех, кто принял участие в субботниках

Субботники прошли в рамках двухмесячника чистоты
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока благодарит коллективы предприятий, организаций, всех неравнодушных жителей города за участие в субботниках 22 и 29 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В наведении порядка и чистоты во дворах домов, на территориях школ, детских садов, различных учреждений и предприятий, на городских территориях, в парках, скверах и на морском побережье приняли участие свыше 30 тысяч человек.

«Выражаем благодарность горожанам, которые откликнулись на призыв принять участие в субботниках. Не подвела и погода! Нам удалось сделать приморскую столицу уютнее и наряднее, – отметил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов. – Во Владивостоке работают специализированные службы и управляющие компании, но я уверен: когда ты вносишь свою лепту в это благородное дело, в дальнейшем будешь бережнее относиться к порядку в городе. Субботник – это личный вклад каждого в чистоту города, вместе мы делаем наш город уютнее».

В дни проведения субботников – 22 и 29 апреля – убрать родной город вышли представители общественных организаций и предприятий всех форм собственности. На призыв откликнулись и горожане, решившие навести порядок в своих дворах. На придомовых территориях владивостокцы убирали слежавшуюся листву, окрашивали поручни лестниц, лавочки. Во время субботников было покрашено более 250 детских и бельевых площадок, 900 контейнеров, 450 скамеек, 150 урн, 4000 метров леерного ограждения.

Внимание было уделено памятным местам и воинским захоронениям, местам массового отдыха. Сотрудники администрации города организовали санитарную уборку сразу в нескольких районах краевого центра: на прибрежной полосе бухт Соболь, Патрокл, мыса Калузина, в районе железнодорожного переезда станции «Моргородок», в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ на острове Русском, в Матросском сквере на улице Светланской.

В рамках этих субботников преобразились площадки учреждений образования и культуры. На территории детских садов и школ педагоги, учащиеся и родители собирали мусор, белили деревья, окрашивали поручни лестниц.

Кроме этого, по всему городу появились новые зелёные насаждения. Так, в сквере Суханова, на улице Толстого, проспекте 100-летия Владивостока, в районе аллеи Дениса Давыдова на улице Русской и других местах высажено свыше 400 деревьев, 100 кустарников и 3000 цветов.

Во Владивостоке администрация города совместно с Росприроднадзором высадили более 70 деревьев (15).JPG

Субботники прошли в рамках двухмесячника чистоты, который был объявлен в городе в начале апреля. Коммунальные службы приводят в надлежащее состояние дороги и обочины, ремонтируют и окрашивают леера, очищают газоны и откосы. Идет обрезка деревьев и кустарников, высадка новых зеленых насаждений, покраска опор наружного освещения, удаление самовольно размещенных надписей и листовок. К двухмесячнику чистоты во Владивостоке привлечено более 120 единиц спецтехники. Совместными усилиями горожан и коммунальных служб собрано и вывезено на полигон для дальнейшей утилизации свыше 300 тонн мусора.

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