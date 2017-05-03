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Дневник девушки: Самые типичные ошибки бегунов

36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина рассказывает о беге
Фото: из архива Жанны Фото: из архива Жанны
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает о том, как правильно бегать. 

"Дорогие девушки, в начале этой недели я начала тренировки по бегу, чтобы подготовиться к майскому забегу за Владивостоке, который пройдёт 21 мая.

Сначала нужно освоить технику бега и исключить все типичные ошибки, которых немало, после этого уже можно начинать практиковать бег и получать максимум здоровья и удовольствия. Чтобы не бросить беговые тренировки на полпути, помните о типичных беговых ошибках и старайтесь их не совершать, чтобы исключить ещё и травмы.

Блуждающий взгляд

Риск: споткнуться, врезаться, травмироваться. При постоянном взгляде под ноги устаёт шея. Не озирайся, смотри только перед собой.

Бег носками в землю

Новички, узнав, что при правильной технике стопа касается земли раньше, чем пятка, начинают резко втыкать носки в поверхность, а потому шаркают, чуть ли не спотыкаются.

Риск: травмы голеностопного сустава, коленей и даже поясницы. Травмы развиваются со временем, при систематическом повторении ошибки, и постепенно становятся хроническими.

Бег с пятки

Так делают 80% начинающих спортсменов.

Риск: нагрузка на колени. Анатомически бег с пятки — это бег с прямой ноги, а при таком беге нагрузка на суставы утраивается. Если ты весишь 60 килограммов, колено ощущает их как 180. Если ошибку не устранить, то дискомфорт в коленях постепенно перейдёт в боли в пояснице, мышцах спины и даже обернется головными болями.

Косолапый бег

Помни, что центр тяжести всегда приходится на середину стопы, и неправильно, если он смещается к внешней или внутренней стороне.

Риск: травма голеностопного сустава — растяжение связок, вывих. Стоит однажды подвернуть стопу и продолжить косолапить, риск повторной травмы возрастает, а растяжение станет хроническим.

«Техника мишки»

Не забывай, что время бега позвоночник и корпус неподвижны — это опорный столб. В правильном беге участвуют только конечности, с их помощью мы держим равновесие.

Риск: лишняя трата энергии — любое «виляние» из стороны в сторону (движения бегуна в этот момент напоминают пластику неуклюжего медвежонка) — лишняя трата энергии. Раскрепостись, опусти плечи и работай только руками, согнутыми в локтях под прямым углом.

Сжатые в кулаки кисти

Риск: боль и усталость в области плеч, зажатость и замедление темпа.

Напряжение в кистях доходит до мышц спины и сказывается на результате. Кисти должны быть слегка приоткрыты. Не стоит расправлять их до конца (так делают спринтеры, чтобы снизить сопротивляемость воздуха), в этом случае рука тоже будет напрягаться.

Скованные и прижатые к телу руки

Риск: лишнее напряжение, скованность, замедление темпа.

Дыхание только через нос или рот

Риск: недостаток кислорода, повышение пульса, скованность, быстрая утомляемость.

Дыши естественно, используйте и нос, и рот и вдыхая, и выдыхая. Ориентируйся на свой темп и ощущения.

Напомним,реалити-проект под названием «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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