Приморский академический краевой театр имени М. Горького подготовил для зрителей несколько майских премьер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу театра.
Театр имени М.Горького порадует премьерами
Репертуар на майВладивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
20:11, 02 мая 2017 Международный творческий проект «Искусство для всех» представили в «Артэтаже» во Владивостоке
Проект стартовал в Москве, затем был показан в Санкт-Петербурге и Новосибирске
12:49, 02 мая 2017 Ушел из жизни детский писатель Анатолий Алексин
Классик скончался на 93-м году жизни
10:19, 02 мая 2017 В театре молодежи - новая премьера Сергея Руденка
Спектакль о горестно знаменитом 9-м «Б», понесшем первые потери еще до войны
15:05, 01 мая 2017 Во Владивостоке горит квартира
Информация уточняется
18:02, 30 апреля 2017 Финал эко-игр «Что? Где? Когда?» состоялся во Владивостоке
Главным эрудитом оказалась команда «Грибной доширак»
20:22, 28 апреля 2017 «Искусство для всех»: «Артэтаж» и Приморская государственная картинная галерея представляют международный проект во Владивостоке
Выставка «Искусство для всех» будет работать до 21 мая
17:56, 28 апреля 2017 Солист "Иванушек International" неудачно споткнулся на концерте во Владивостоке: сломано ребро
Концерты группы отменены не будут