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Культура

Театр имени М.Горького порадует премьерами

Репертуар на май
Фото: приморье-тур.рф Фото: приморье-тур.рф
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Приморский академический краевой театр имени М. Горького подготовил для зрителей несколько майских премьер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу театра.

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