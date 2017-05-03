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Заключенные в Приморье готовятся к концерту на День Победы

Мероприятие проходит традиционно
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В ИК-10 ГУФСИН России по Приморскому краю началась активная подготовка к концерту 9 Мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

Праздничный концерт проходит ежегодно. Хор «Русские узоры», в котором состоят 50 осужденных женщин, прошедшие вокальные отбор, исполнит известные песни военных лет. Прослушивание проводили осужденные, имеющие музыкальное образование – они прослушали 200 человек, желающих принять участие в празднике.

Подготовка к празднованию в учреждении всегда начинается заблаговременно. Под руководством сотрудников воспитательного отдела осужденные женщины репетируют, продумывают номера, готовят костюмы. Выступления хора «Русские узоры» на торжественных мероприятиях стали доброй традицией в ИК-10.

В праздничный репертуар войдут известные и всеми любимые композиции военных лет: «Катюша», «Журавли», «Поклонимся», «На безымянной высоте», «За того парня», «Последний бой», «Священная война», «Огонек», «Песня фронтового шофера», «Ехал я из Берлина», «День Победы».

Стоит отметить, что участие в культурно-массовых мероприятиях положительно сказывается на воспитательном процессе и психоэмоциональном состоянии осужденных женщин, их ресоциализации и адаптации к жизни на свободе.

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