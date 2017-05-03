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Общество

В Хабаровске в шестой раз прошел Дальневосточный Съезд профессионалов рынка недвижимости

Участники съезда обсудили новые законодательные аспекты работы риэлторов, особенности нотариальных сделок и налогообложения
Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Обсудить новые реалии рынка недвижимости, обменяться опытом и познакомиться с лучшими практиками собрались риэлторы Дальнего Востока и других регионов России. В съезде приняли участие 159 представителей рынка недвижимости из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Находки, Уссурийска, Артёма, Благовещенска, Биробиджана, Южно-Сахалинска, также к дальневосточникам присоединились коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, Иркутска. Организатором мероприятия выступила Гильдия риелторов ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Сбербанк представил публике инновационный продукт для клиентов, приобретающих недвижимость в другом регионе. Так, с помощью очков виртуальной реальности все желающие смогли «переместиться» из Хабаровска в квартиру одного из жилищных комплексов в Санкт-Петербурге, погулять по своей возможной новой жилплощади. Эта технология уже стала доступна партнерам банка. Таким образом, клиенты, которые пришли в риэлтерское агентство, смогут отправиться в виртуальный тур.

- Межрегиональные сделки по ипотеке перестали быть редкостью. В среднем, каждый месяц более 70 жителей Дальнего Востока оформляют жилищные кредиты в Сбербанке, чтобы приобрести недвижимость в другом городе. Наибольшей популярностью пользуются квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, - рассказала Ксения Минарченко, директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Участники съезда обсудили и новые законодательные аспекты работы риэлторов, особенности нотариальных сделок и налогообложения. Так, новый совместный сервис Сбербанка и Росреестра «Электронная регистрация» позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор с застройщиком онлайн. За использование этого сервиса клиенты могут получить скидку при кредитовании до 0,5 п.п.

Новый диапазон процентных ставок по продукту «Приобретение готового жилья» при условии оформления электронной регистрации составит 10,25 – 11,75% годовых в рублях. Эти процентные ставки действуют в регионах проведения акции «Региональное промо» (туда входят в том числе регионы Дальнего Востока: Амурская, Магаданская, Сахалинская области, ЕАО, Камчатский, Приморский. Хабаровский края, Чукотский автономный округ) до 30.06.2017. Ставки указаны с учетом предложения для молодых семей.

Также Сбербанк совместно с партнерами-застройщиками запустили специальную программу, которая позволяет оформить ипотечный кредит для покупки жилья в новостройках по всей стране по еще более привлекательным ставкам - 8,4% и 8,9%. Дисконт от базовой ставки составляет 2-2,5 п.п. Это предложение стало возможным благодаря субсидированию базовой ставки со стороны застройщиков в размере 1,5 п.п. и дополнительного дисконта со стороны Сбербанка в размере 0,5 п.п.

В ходе съезда прошли практикумы по эффективному построению бизнес-процессов в компании, управлению финансами, подбору команды, маркетингу в недвижимости и современным инструментам эффективной работы на рынке – все это вызвало неподдельный интерес участников мероприятия и стало предметом оживленной дискуссии. Также представители агентств недвижимости приняли участие в риэлторских поединках, соревнуясь за звание «Лучший риэлтор». Победителем стал коллектив компании «Легион» из г. Уссурийск.

- Благодаря таким встречам мы можем взглянуть на вопросы и проблемы, которые сегодня есть на рынке недвижимости, совершенно под другим углом, так, как мы раньше этого не делали. Наши сервисы должны быть действительно уникальны, отличаться от тех, которые уже существуют. Быть эффективными, удобными для клиентов, дарить им эмоции и помогать изменить мир к лучшему, - отметила Ксения Минарченко.

- «Дальневосточный съезд», несомненно, одно из самых значимых ежегодных событий для специалистов рынка в регионе. Очень радует тот факт, что в этом году собралось такое количество представителей не только дальневосточных городов, но и западной части нашей страны. Это говорит о необходимости нашей профессии, о желании коллег совершенствовать свои навыки и повышать уровень оказываемых услуг. Наша общая цель - чтобы наши клиенты получали лучший сервис, и, главное, результат, обращаясь за помощью к профессионалам. Грамотного специалиста-риэлтора не может заменить ни один онлайн-сервис. Это, в первую очередь, психолог, профессиональный переговорщик, который за счёт своих навыков и опыта способен приводить, казалось бы, обреченные на провал переговоры в нужное русло и обеспечивать максимальное достижение целей своего клиента, - подчеркнул Дмитрий Серов, президент Российской гильдии риэлторов на Дальнем Востоке.

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