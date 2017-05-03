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Общество

Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО

В состязаниях могут принять участие все желающие, допущенные врачом
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

С 3 по 13 мая во Владивостоке пройдет очередной этап выполнения норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его организует муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО при поддержке администрации краевой столицы.

В состязаниях могут принять участие все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку и допущенные врачом к участию в данном физкультурном мероприятии.

Завтра, 3 мая, в 13 часов («СДЮСШ единоборств», стадион «Строитель», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду) можно будет выполнить:

подтягивание из виса на высокой перекладине;

сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу;

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;

поднимание туловища из положения лежа на спине;

рывок гири 16 кг.

Узнать более подробную информацию по сдаче норм ГТО 4, 11, 12 и 13 мая и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель»), по телефону: 8-964-450-20-40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.

Напомним, нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.

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