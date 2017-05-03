Часть жилого дома сгорела в селе Глубинное

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в Красноармейском муниципальном районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в селе Глубинное, на улице 70 лет Октября горела квартира в доме, рассчитанном на двух хозяев.

Оперативно прибывшие на место происшествия огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении брандмейстеры столкнулись с горением зимней кухни, одной из квартир и веранды дома.

Общая площадь возгорания составила 76 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Тушили пожар 10 человек личного состава и 2 единицы техники.