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Культура

​Фотолетопись русской эмиграции

Выставка известного фотографа Нины Аловерт открылась в музее имени Арсеньева
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 04 мая , РИА Vladnews.

«Соединяя берега. Культурная миссия русской эмиграции третьей волны» - так называется выставка знаменитого фотографа Нины Аловерт, открывшаяся в залах музея имени Арсеньева. Выставка была специально собрана Ниной Николаевной для нашего города.

- Идея выставки появилась именно с учетом того, что музей хранит огромное количество документов – периодической печати русского зарубежья, - рассказал корреспонденту РИА VladNews директор музея Виктор Шалай. - В данном случае выставка Нины Николаевны – основное событие, но оно еще и контекстное, на этом фоне мы можем показать часть своей коллекции газет и журналов… Это сложный для экспозиции материал, без контекста не пойдет, а выставка Нины Аловерт его оживляет. У Нины Николаевны на фото есть весьма известные лица третьей волны русской эмиграции – Довлатов, Войнович, Бродский и так далее. Они работали в той самой периодической печати, которую издавали для русской эмиграции эмигранты из среды творческой интеллигенции. И на выставке мы представили те газеты и журналы, что напрямую связаны с героями на фото.

Нина Аловерт знаменита во всем мире как балетный фотограф. Она снимала Михаила Барышникова, Рудольфа Нуреева и всех звезд мирового балета. Но также много лет Нина Николаевна сотрудничала с ведущими газетами эмигрантской прессы – «Новое русское слово», «Новый американец»… Фотографии из жизни этих редакций, а также снимки тех, кто писал для них или был героем публикаций, Нина Аловерт и представила публике во Владивостоке. Сергей Довлатов, Константин Кузьминский,

Эрнст Неизвестный, Владимир Войнович, Александр Генис – вот только некоторые имена на снимках…

- Одним из ярких представителей прессы эмиграции третьей волны была газета «Новый американец», в которой я работала, - говорит Нина Аловерт. - Издание зародилось в Нью-Йорке в 1980 году по инициативе Сергея Довлатова, Евгения Рубина, Алексея Орлова и других. «Новый американец» привлекал внимание читателей необычным характером и разнообразным содержанием публикаций, освещал все аспекты жизни русской диаспоры в Америке и других странах.

Мне было очень приятно показать будни этой редакции и других изданий на выставке во Владивостоке. Я здесь уже во второй раз, очень люблю и часто вспоминаю ваш город. Здесь я почувствовала подлинный интерес к тому, что я делаю, и к тем людям, о которых я рассказываю. Но главное – я нашла здесь новых друзей, а в моем возрасте, знаете ли, не так часто случается заводить новых друзей. И это чудо.

Мне кажется, что во Владивостоке выставка будет смотреться особенно актуально, ведь отсюда уходила первая волна эмиграции в 1922 году… Кто мой зритель? Думаю, люди разные, но те, кому интересна русская культура. Ведь все, кто на моих фотографиях, да и я сама, уехав в США, тем не менее продолжали развивать русскую культуру, только в других условиях – в условиях, когда есть возможность проявить себя: писать так, как хочется, рисовать так, как хочется, и быть уверенным, что это увидят и прочтут… 

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