Детские лагеря в Приморье готовятся к летнему сезону

Учреждения проверяют на пожарную безопасность

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В Приморье началась подготовка к летним каникулам. В крае начали проверять детские лагеря на пожарную безопасность, а детей и персонал обучать как себя вести в случае пожара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В преддверии летнего сезона в обязательном порядке пройдут дополнительные учения и инструктажи по спасению людей и тушению пожаров в детских оздоровительных учреждениях региона. Все лето будут проводиться занятия по противопожарной безопасности с отдыхающими и персоналом лагерей.

Особе внимание будет уделяться исправности пожарных гидрантов, а также наличию поблизости пожарных водоемов и подъездных путей к ним. Также будут проверены противопожарное состояние самих помещений, где будут проживать дети. Помещения должны иметь исправную электропроводку, обеспечены средствами пожаротушения, эвакуационными выходами.

Отметим, что в этом году планируется открыть более 600 детских летних оздоровительных лагерей, в которых смогут отдохнуть более 190 тысяч детей.