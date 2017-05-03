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Трехлетний малыш захлебнулся в луже во Владивостоке

Проводится доследственная проверка
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке малыш трех лет захлебнулся, упав в лужу. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

Инцидент произошел 1 мая в пригороде Владивостока. Мальчик гулял под присмотром родителей во дворе. Взрослые отвлеклись всего на несколько минута, а мальчик уже пропал из виду. Как оказалось позже, малыш споткнулся, упал в лужу и захлебнулся. Врачи помочь ребенку ничем не смогли.

Старший помощник (по взаимодействию со СМИ руководителя СУ СК Аврора Римская сообщила корреспонденту РИА VladNews, что мальчик был болен. Также по данному факту проводится доследственная проверка. 

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