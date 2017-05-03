Новый мост появится в Приморье

Строительные работы завершатся к концу 2017 года

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В Приморье началось возведение нового моста через реку Зеркальная на автодороге Кавалерово-Суворово, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время уже завершается строительство временного моста из металла с деревянным покрытием, на который будет переведено движение автотранспорта.

Специалисты уже приступили к бурению свай под опоры нового капительного сооружения через реку Зеркальная. Сообщается, что новый мост будет иметь четыре пролета длиной по 24 метра, а работы завершатся уже до конца 2017 года.

На возведение нового моста направлено более 570 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов.

Отметим, что в 2017 году планируется восстановить 24 моста.