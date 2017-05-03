Роман Фадеев: Главный корпус Приморского океанариума был принят с недоделками

Судебное производство по данному делу продолжается

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются судебные разбирательства по делу Приморского океанариума, сообщает РИА VladNews.

Первореченский районный суд частично удовлетворил иск Национального научного центра морской биологии к бывшему технику Приморского океанариума Роману Фадееву, который обвиняется в публикации ложной информации в социальной сети Fb.

Напомним, что в октябре минувшего года Роман Фадеев опубликовал в своей социальной сети пост, где рассказал правду о том, как содержатся животные в Приморском океанариуме.

По словам Романа, руководство океанариума предоставило документы на ознакомление, где написано, что главный корпус был принят с недоделками, указанными в приложении, но приложения нет.

- Юрист Океанариума говорит, что в приложении были только несущественные вещи (вроде не докрашенной стены или отвалившейся штукатурки), но приложение суду показывать отказывается. В документах написано, что главный корпус учреждением был принят 12 апреля, а основная часть систем жизнеобеспечения, таких как водозабор, трансформаторные подстанции – 26 апреля, через две недели. Есть ответ от прокуратуры, в котором написано, что возбуждены административные дела по факту нарушений правил санитарии, правил работы кормокухни. Зафиксировано, что к воде по причине плохой охраняемости главного корпуса имели доступ посторонние, в результате чего в воду попадали сторонние предметы. Есть акт возврата рыбы, терпуга. Более 700 килограмм тогда было возвращено поставщику, и опять же после непродолжительной полемики судья этого не учитывает. В тренерских журналах, представленных, кстати, самим океанариумом, есть записи о плохой воде, о превышении показателей биологии, о крысе на кормокухне, - рассказал Роман.

Во вторник, 2 мая, в Первореченском районном суде состоялось 4-ое заседание, сообщает PrimaMedia. Судья обязал Романа Фадеева удалить пост, опубликованный в социальной сети, который не соответствуют действительности.

- Судья вообще ведет себя очень интересно. Отказывает в ходатайствах истребовать те документы, которые могут быть представлены только по запросу суда: к примеру, акты проверок СЭС и Россельхознадзора адвокатам по запросу не предоставили. Судья считает, что мы затягиваем процесс. Нет, никто его не затягивает, думаю, что все стороны с радостью давно бы его закончили и забыли об этом. Тем более, в Океанариуме, с приходом нового руководства все потихоньку начинает меняться. И это не может не радовать, - сообщил Роман Фадеев на своей страничке в Fb.