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Находкинского дрифтера могут лишить водительского удостоверения

Парень должен оплатить штрафы на 16 тысяч рублей
Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Гонщик из Находки, прославившийся благодаря выложенным в социальных сетях видеороликам, на которых он демонстрирует свои навыки небезопасной езды среди оживленного потока городского автотранспорта, может лишиться водительских прав, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССП по Приморью.

Напомним, немногим ранее агентство сообщало о том, что гонщика, форсирующего по трассам Находки и Владивостока, задержали в последнем пункте пербывания. Видеозаписи с опасной ездой дрифтера в Находке и Владивостоке выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, как водитель Nissan Skyline на большой скорости совершает опасные маневры, вынуждая других участников движения останавливаться во избежание аварийных ситуаций. В непосредственной опасности оказались водители и пешеходы.

Проведя одну ночь за решеткой, парень выложил в своей социальной сети пост, где рассказал о том, как над ним издеваются сотрудники полиции и призвал на помощь всех неравнодушных.

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, мировой суд назначил 27 апреля Вадиму Онуфриенко наказание в виде лишения свободы сроком на пять суток. Кроме того, находкинским гонщиком заинтересовался военкомат, а это значит, что в ближайшее время Вадим Онуфриенко отправится защищать Родину, вместо того, чтобы дурачиться на трассах Приморья.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе судебных приставов Приморья, в отношении 18-летнего водителя спортивного автомобиля возбуждены исполнительные производства о взыскании административных штрафов, наложенных инспекторами ГИБДД за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма задолженности составляет 16 тысяч рублей.

2 мая судебным приставом-исполнителем осуществлен выезд в спецприемник города Находки, где находится должник, для вручения ему постановления о возбуждении исполнительного производства, а также требование о выплате долга. Кроме этого, правонарушителю было вручено предупреждение о временном ограничении в пользовании специальным правом.

В случае если должник не исполнит требования исполнительных документов в полном объеме в течение 5 дней, то дрифтер может лишиться права управлять автомобилем.

Напомним, что ограничение на пользование специальным правом может быть инициировано судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом, если общая сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.

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