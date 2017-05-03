За сутки в Приморье ликвидировано 14 возгораний

Выявлена 81 термическая аномалия

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В Приморье за сутки рганизована работа по тушению 14 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: в Красноармейском и Ханкайском муниципальных районах – тушение зимней кухни и квартиры в двухквартирном жилом доме в селе Глубинное на улице 70 лет Октября; ликвидация пожара в доме, расположенном на улице Школьная в селе Пархоменко. На тушении было задействовано 139 человек личного состава и 38 единиц техники.

По состоянию на 7 часов утра на территории Приморского края выявлена 81 термическая аномалия в 19 муниципальных образованиях: 4 – в Анучинском муниципальном районе, 1 – в Артёмовском городском округе, 8 – в Дальнереченском муниципальном районе, 3 – в Кировском муниципальном районе, 5 – в Лесозаводском городском округе, 8 – в Михайловском муниципальном районе, 7 – в Партизанском муниципальном районе, 7 – в Пограничном муниципальном районе, 4 – в Пожарском муниципальном районе, 3 – в Спасском муниципальном районе, 1 – в Уссурийском городском округе, 2 – в Ханкайском муниципальном районе, 1 – в Хасанском муниципальном районе, 6 – в Хорольском муниципальном районе, 9 – в Черниговском муниципальном районе, 3 – в Чугуевском муниципальном районе, 6 – в Шкотовском муниципальном районе, 2 – в Яковлевском муниципальном районе. Проверяются.