В Приморье задержан мужчина,в доме которого хранилось более 13 кг наркотиков

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В Приморье задержан 26-летний житель села Стародевица, село в Хорольском районе Приморья, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В ходе осмотра надворных постороек на территории частного домовладения обнаружены и изъяты наркотические вещества, часть из которых хранилась в трех канистрах из-под ацетона объемом 5 литров (общая масса 13,5 кг), другая - в трех полиэтиленовых пакетах. Часть наркотических средств мужчина хранил при себе.

Изъятое направлено на проведение криминалистического исследования. Экспертизой установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами - масса высушенного поступившего на исследование наркотического средства (маковой соломки) составляет свыше 4,5 килограммов, масса каннабиса (марихуаны) составляет свыше 350 граммов, масса высушенной смеси табака и наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла) составляет 6 граммов.

Подозреваемый пояснил, что хранил наркотические вещества для личного употребления без цели сбыта.

Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.