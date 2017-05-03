За минувшие выходные в Приморье произошло более 200 аварий

Есть погибшие

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

За минувшие выходные дни на дорогах Приморского края зарегистрировано 201 дорожно-транспортное происшествие, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. В 15 ДТП пострадали люди, 186 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 20 участникам авто-аварий, погиб один человек.

Остров РУсский в выходные отметился всплеском ДТП. Там произошло сразу три аварии. Прямая автодорога на острове Русский, а также отсутствие интенсивного движения на ней для некоторых автолюбителей служит полигоном для скоростной езды. Не всегда такие поездки заканчиваются удачно.

Так, произошло столкновение двух автомобилей. Обстоятельства случившегося выясняются.

18-летняя автоледи не справилась с управлением своего ТС и отправила автомобиль в кювет. Есть пострадавшие.

А также зарегистрировано еще одно дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом – столкновение двух легковых автомашин. Имело ли место превышение скорости в данных случаях – будет установлено по результатам автотехнической экспертизы.