За минувшие выходные в Приморье произошло более 200 аварий

За минувшие выходные дни на дорогах Приморского края зарегистрировано 201 дорожно-транспортное происшествие, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. В 15 ДТП пострадали люди, 186 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 20 участникам авто-аварий, погиб один человек.
Остров РУсский в выходные отметился всплеском ДТП. Там произошло сразу три аварии. Прямая автодорога на острове Русский, а также отсутствие интенсивного движения на ней для некоторых автолюбителей служит полигоном для скоростной езды. Не всегда такие поездки заканчиваются удачно.
Так, произошло столкновение двух автомобилей. Обстоятельства случившегося выясняются.
18-летняя автоледи не справилась с управлением своего ТС и отправила автомобиль в кювет. Есть пострадавшие.
А также зарегистрировано еще одно дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом – столкновение двух легковых автомашин. Имело ли место превышение скорости в данных случаях – будет установлено по результатам автотехнической экспертизы.