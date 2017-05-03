На Первомай во Владивостоке вышли более 20 тысяч человек

Многокилометровое "Ура"!

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Владивосток встретил Первомай! Участники праздничного шествия с шариками, транспарантами, и другой атрибутикой прошли от Золотого моста до Центральной площади города. На демонстрацию приехали жители и других городов Прпиморья. Объединило всех праздничное настроение и громогласное «УРА!». В первомайской колонне прошла и Ирина Мокрецова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.