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Во Владивостоке произошла серьезная авария

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: ГИБДД Приморья Фото: ГИБДД Приморья
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в темное время суток на острове Русский в районе улицы Аякс, 27. 18-летняя автоледи за рулем автомобиля марки Toyota Corolla Axio, двигаясь со стороны поселка Подножье в сторону улицы Катерная, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. 

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что в результате ДТП водитель и две ее 18-летние пассажирки получили травмы различной степени тяжести, одна из девушек госпитализирована с ушибом головного мозга.

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