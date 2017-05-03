Сезон открыт. У берегов Владивостока пришвартовался первый в этом году круизный лайнер, Costa Victoria. Судно уже знакомо владивостокцам: заходило в порт в прошлом году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке встретили итальянскую «Победу»
С первым лайнером!Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.
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