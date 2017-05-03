Пьяный водитель спровоцировал серьезное ДТП в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Авария случилась в городе Большой Камень. 26-летний водитель автомашины Nissan Datsun, двигаясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Nissan Juke. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи.

В результате ДТП пострадал водитель Nissan Datsun - получил сотрясение мозга, а также трое пассажиров Nissan Juke: 18-летняя девушка госпитализирована с подозрением на пневмоторакс, ее 14-летняя сестра получила сотрясение мозга, еще один пассажир – 5-летний мальчик тоже получил сотрясение мозга. Девочки были пристегнуты ремнями безопасности, мальчик находился в детском автокресле.

В отношении водителя Nissan Datsun составлен административный материал за управление ТС в состоянии опьянения.

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