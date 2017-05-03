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Фоторепортажи

Жители Патрокла очистили лес от мусора собственными силами

Владивостокцы продолжают борьбу с несанкционированными свалками
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Жители Патрокла были вынуждены сами очистить лес от свалки мусора, сообщает РИА VladNews.

Несмотря на то, что в России 2017 год объявлен годом экологии, власти и вовсе не спешат заботиться о состоянии окружающей среды. Так, в районе Сочинской за короткий промежуток времени выросла несанкционированная свалка. На борьбу с мусором вышли сами жители близлежащих домов.

В первый день своими силами жители района смогли убрать лишь незаметную часть мусора. После чего было принято решение арендовать экскаватор и два самосвала, в результате за два рейса было вывезено, примерно, по 30 тонн мусора. Таким образом, уборка в общей сложности обошлась жителям в 26 500 рублей.

По словам добровольцев, которые вышли на субботник, чтобы вывезти оставшийся мусор необходимо еще, как минимум, два раза провезти подобное мероприятие.

Стоит отметить, что на свалке довольно много строительного и бытового мусора, что не является заслугой жителей нового района. 

Автор фоторепортажа: РИА VladNews

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