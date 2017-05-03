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Мотоциклист сбил 9-летнюю девочку в Приморье

У парня отсутствовало водительское удостоверение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с участием ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент произошел в селе Чернышевка, Анучинский район. 9-летняя девочка шла в магазин со своей старшей сестрой по левому краю проезжей части согласно ПДД. На нее совершил наезд 18-летний водитель мотоцикла «МИНСК». Девочка получила ушибы, направлена на амбулаторное лечение. Парень пытался скрыться с места ДТП, но был задержан. 

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что водительского удостоверения парень не имеет. В отношении него составлены административные материалы за управление ТС без права управления и за оставление места ДТП. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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