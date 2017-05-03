В Приморье водитель сбил мужчину насмерть и скрылся с места аварии

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В дежурную часть ОМВД по Ханкайскому району поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины на 74 км автодороги Михайловка – Турий Рог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. По прибытии на место происшествия установлено, что 49-летний мужчина скончался в результате наезда автотранспорта.

Водитель с места ДТП скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по оставленным на месте ДТП осколкам водитель на автомашине был задержан нарядом ДПС. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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