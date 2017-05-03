Часть Владивостока останется без света в среду, 3 мая

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Фото: РИА VladNews

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 мая, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: 100-летия Владивостока пр-кт.54, Александровича ул.1, 11, 13А, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 41, 5, 7, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98, 9А, Алеутская ул.13, 15, 17, Восточная 3-я ул.15, 15А, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Калинина ул.111, 113, 117, 42, Кизлярская ул.25Б, 27, Лесная 2-я ул.11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Луговая ул.45/2, 59, Маковского ул.100, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 66, 74, 78, 80, 80А, 94, 98, 92, 96, 88А, 92Б, 90, Малиновая ул.11, 13, 15, 17, 34, 36, 38, Некрасовская ул.52, Очаковская ул.2, Полтавская ул.11, 13, 15, 17, Посьетская ул.32, 34, 36, 38, Пригородная 1-я ул.12, 13, 14, 16, 18, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 8, 33, 17, 19, 21, 15, 23, 27, 29, 31, 42А, 25, Сафонова ул.10, 12, 3, 7, 8, 9, Сахарный Ключ ул.1, Солнечная ул.1, 12, 2, 4, Талалихина ул.10, 12, 3, 5, 6, 8, 9, Трудовой пер.1А, Харьковская ул.32, 34, 36, 36А, Линейная 1-я ул.6, 4, Центральная 1-я ул.5В, 7, Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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