Часть Владивостока останется без света в среду, 3 мая 08:37, 03 мая Часть Владивостока останется без света в среду, 3 мая (Адреса)
Облачная погода ожидается в Приморье в среду, 3 мая 08:28, 03 мая Облачная погода ожидается в Приморье в среду, 3 мая
Во Владивостоке «расцвели» фонтаны 07:39, 03 мая Во Владивостоке «расцвели» фонтаны (Фото)
Новостная лента
Май, 03 среда
08:55
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
08:55
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
08:55
Топ-10 обсуждаемых фигур Приморья по версии политолога
08:37
Часть Владивостока останется без света в среду, 3 мая Адреса
08:28
Облачная погода ожидается в Приморье в среду, 3 мая
07:39
Во Владивостоке «расцвели» фонтаны Фото
06:27
Леворукость связали с риском туберкулеза и неправильным прикусом
05:06
Чемпионом школьной лиги КВН во Владивостоке стала команда «С чистого листа»
04:24
Два автотранспортных предприятия Владивостока оштрафованы после рейда на остановке «Некрасовская»
03:04
Найдена причина того, что люди продолжают болеть чумой
02:36
Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Вакулишин встретился с учениками школы №52
01:14
Вождение развивает мозг человека, - ученые
00:06
Кудоисты из Владивостока сразились за медали на кубке Приморского края
Май, 02 вторник
23:29
Число участников шествия «Бессмертный полк» растет
22:47
Фаст-фуд – наркотик нового поколения, - ученые
21:02
Найден источник Кровавого водопада в Антарктиде
20:11
Международный творческий проект «Искусство для всех» представили в «Артэтаже» во Владивостоке
19:31
Новые требования к экзаменаторам ГИБДД вступили в силу с 1 мая
18:26
Во Владивостоке продолжается суд над бывшим главой «Радиоприбора»
17:57
Ученые работают над выращиванием детей в пакетах Видео
17:49
Coca-Cola HBC Россия заняла первое место в рейтинге Rabota.ru
17:44
Экс-строителю Приморского океанариума выберут меру пресечения
17:41
Приморец в ходе ссоры до смерти забил соседа
17:32
Во Владивостоке появится первый в ДФО завод металлических изделий
17:21
Владивостокцев ждут дождливые выходные
17:10
Команда «Гонки Героев» и «ЗаБега» приняла участие в Первомайской демонстрации Фото
17:02
Свежие яблоки спасают от болезней сердца, - ученые
16:51
В Приморье перевернулась лодка со взрослыми и ребенком
16:42
Приморье атакуют заразные клещи - с энцефалитом и боррелиозом
16:31
В Японии произошло мощное извержение вулкана
16:18
Приморский океанариум будет сотрудничать с Кореей
16:17
Неравнодушные приморцы создали петицию против разбитой дороги во Врангеле Эксклюзив
16:04
Лунный календарь стрижек на май 2017 года
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4124 (63) от 03 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Спартак-Приморье» – третий в России
Отели-вампиры
Мир, труд, май и политические разногласия
На «ч», да не черемша…
Красота неземная может быть и беспородной
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Облачная погода ожидается в Приморье в среду, 3 мая

Температура воздуха +17...+19 °C.
Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 мая, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае погода без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха +9...+28 °C.

Во Владивостоке облачно, без осадков. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +10...+12 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.

3 мая погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) была теплой. Максимальная температура воздуха +22,8 °С отмечалась в 1986 году. Минимальная температура воздуха в 1966 году составила +0,4 °С. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 48, туман — в 42 случаях, снег — в 1929 году, мокрый снег — в 1966 году. Наибольшее количество осадков за сутки (49 мм) выпало в 1948 году. Штормовой ветер (28 м/с) регистрировался в 1981 году.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке «расцвели» фонтаны
07:39, 03 мая 2017 Во Владивостоке «расцвели» фонтаны

С наступлением темноты загорается подсветка

Чемпионом школьной лиги КВН во Владивостоке стала команда «С чистого листа»
05:06, 03 мая 2017 Чемпионом школьной лиги КВН во Владивостоке стала команда «С чистого листа»

На финальном этапе школьной лиги юные кавээнщики шутили на тему наступления каникул

Два автотранспортных предприятия Владивостока оштрафованы после рейда на остановке «Некрасовская»
04:24, 03 мая 2017 Два автотранспортных предприятия Владивостока оштрафованы после рейда на остановке «Некрасовская»

Уведомления о наложении штрафа в размере 5 000 рублей направлены

Найден источник Кровавого водопада в Антарктиде
21:02, 02 мая 2017 Найден источник Кровавого водопада в Антарктиде

В воде самого холодного водопада планеты найдены уникальные бактерии

Новые требования к экзаменаторам ГИБДД вступили в силу с 1 мая
19:31, 02 мая 2017 Новые требования к экзаменаторам ГИБДД вступили в силу с 1 мая

Учитывался международный опыт подготовки экзаменаторов

Coca-Cola HBC Россия заняла первое место в рейтинге Rabota.ru
17:49, 02 мая 2017 Coca-Cola HBC Россия заняла первое место в рейтинге Rabota.ru

Места рейтинга определяются в три этапа

Владивостокцев ждут дождливые выходные
17:21, 02 мая 2017 Владивостокцев ждут дождливые выходные

Прогноз погоды