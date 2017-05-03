Облачная погода ожидается в Приморье в среду, 3 мая

Температура воздуха +17...+19 °C.

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 мая, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае погода без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха +9...+28 °C.

Во Владивостоке облачно, без осадков. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +10...+12 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.

3 мая погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) была теплой. Максимальная температура воздуха +22,8 °С отмечалась в 1986 году. Минимальная температура воздуха в 1966 году составила +0,4 °С. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 48, туман — в 42 случаях, снег — в 1929 году, мокрый снег — в 1966 году. Наибольшее количество осадков за сутки (49 мм) выпало в 1948 году. Штормовой ветер (28 м/с) регистрировался в 1981 году.