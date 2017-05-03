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Общество

Чемпионом школьной лиги КВН во Владивостоке стала команда «С чистого листа»

На финальном этапе школьной лиги юные кавээнщики шутили на тему наступления каникул
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

30 апреля во Дворце детского творчества состоялась финальная игра школьной лиги КВН Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Лучшие команды города представили на суд зрителей и жюри четыре конкурса: «Приветствие», «Разминка», «Конкурс одной песни» и «Домашнее музыкальное задание». Самыми смешными и задорными стали ученики гимназии № 1 – команда «С чистого листа».

Начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко поприветствовал всех собравшихся и вручил бессменному редактору школьной лиги КВН Михаилу Скобенко благодарственное письмо администрации краевой столицы за большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения, развитие молодежной политики города Владивостока и активное участие в развитии КВН-движения.

«Очень радостно видеть полный зал зрителей, людей которым интересно КВН – движение! Спасибо каждому, кто принимает участие в организации игр, в подготовке команд, кто просто поддерживает ребят, с каждым сезоном мы будем стараться делать школьный КВН еще лучше», - отметил Дмитрий Нестеренко.

На финальном этапе школьной лиги юные кавээнщики шутили на тему наступления каникул, показывали номера по классическим художественным произведениям, юморили над учебой в школе и придумали шутки на популярные темы из Интернета.

По итогам финальной игры места сложились следующим образом:

1 место – команда «С чистого листа» (гимназия № 1);

2 место – команда «Время приключений» (школа № 73);

3 место – команда «Нам так надо» (школа № 81).

Также жюри выбрали лучших кавээнщиков в разных номинациях: лучший актер – Алексей Надточий, (команда «Малая заря» школа №58), лучшая актриса – Анастасия Чащина (команда «Время приключений» школа № 73), лучшая шутка – команда «Время приключений» (школа № 73), лучший номер – команда «С чистого листа» (гимназия № 1).

Чемпион городской школьной лиги Владивостока - команде «С чистого листа» - представит город на краевом финале КВН старшеклассников, который состоится 6 мая в Приморской краевой филармонии.

Отметим, перед началом финальной игры в торжественной обстановке прошла церемония награждения городской школы – «Звезды КВН». Ребятам вручили их долгожданные дипломы.

«Школа КВН в первом наборе показала хорошую динамику. Ребята проявляют большой интерес, некоторые уже интересуются по поводу второго набора в школу. Сейчас мы проводим «работу над ошибками», улучшаем методический материал, расширяем круг преподавателей и планируем сделать следующий набор в школу в сентябре этого года», – рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

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