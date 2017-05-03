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Общество

Два автотранспортных предприятия Владивостока оштрафованы после рейда на остановке «Некрасовская»

Уведомления о наложении штрафа в размере 5 000 рублей направлены
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Уведомления о наложении штрафа направлены руководителям двух автотранспортных компаний Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Таков результат проверки, которую 22 апреля провели на остановочном пункте «Некрасовская» сотрудники управления транспорта администрации города. Во время рейда были выявлены факты посадки и высадки пассажиров между транспортными средствами и заградительным сооружением путепровода, что могло повлечь необратимые последствия для пассажиров.

Как пояснили в управлении транспорта, речь идет о нарушении пункта 2.3.5 договора на выполнение регулярных перевозок (подписан в прошлом году между мэрией и перевозчиками). Он гласит, что перевозчик обязан «обеспечить безопасность и качество обслуживания пассажиров при осуществлении перевозок».

Уведомления о наложении штрафа в размере 5 000 рублей направлены:

- руководителю ООО «Влад Авто» за нарушение, допущенное водителем автобуса с государственным регистрационным знаком Т 934 ВХ/125rus маршрута № 77 «Автовокзал - Парк Победы - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум», и нарушение, допущенное водителем автобуса с государственным регистрационным знаком ВО 897/25rus маршрута № 1 «Академическая - Окатовая - Змеинка»;

- руководителю ООО «РАННЕР» за нарушение, допущенное водителем автобуса с государственным регистрационным знаком Х 649 МР/125rus маршрута № 23 «Семеновская - Енисейская - Автовокзал».

С тем, какие обязательства есть у перевозчиков, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока. 

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