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Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Вакулишин встретился с учениками школы №52

Ребята с интересом рассматривали музейные экспонаты
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Урок мужества для учащихся 8 "В" класса школы № 52 Владивостока прошел в комнате Боевой славы в Совете ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Первореченского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Его провел ветеран Великой Отечественной войны Григорий Вакулишин. Григорий Антонович поделился своими воспоминаниями о военных событиях, рассказал о суровых испытаниях, которые выпали на долю совсем молодых солдат, о мужестве советских воинов-освободителей и ответил на все вопросы.

Также ребята с интересом рассматривали музейные экспонаты времён Великой Отечественной войны.

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