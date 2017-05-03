Леворукость связали с риском туберкулеза и неправильным прикусом

Исследование американского ученого

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Американский ученый обнаружил, что патологический прикус и чувствительность к туберкулезу могут повышать вероятность леворукости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Изучение связи между различными фенотипическими признаками важно для медицины и понимания эволюции человека. Например, вариабельность прикусов лежит в основе гипотезы об ассоциации Homo sapiens с шимпанзе и бонобо, а один из их типов - ретрогнатизм - положительно коррелирует с риском туберкулеза. Прошлые работы также показали, что это заболевание могло возникнуть после освоения людьми огня, тогда как ретрогнатизм способен предсказать мезо- и эндоморфное телосложение и стресс раннего периода жизни. В новом исследовании эпидемиолог из Вашингтонского университета Филипп Хьюэл оценил влияние на ретрогнатизм леворукости - другого примечательного фенотипического признака с не вполне ясным происхождением.

Автор использовал результаты трех Национальных исследований состояния здоровья и питания населения: NHES II и III и NHANES I, которые проводились в 1963-1965, 1966-1970 и 1971-1974 годах соответственно. В выборку вошло 13 663 человека в возрасте от 6 лет до 21 года. На основании полученных данных он, в соответствии с типизацией прикусов по Энглу, выделил шесть вариантов строения челюсти. Три варианта описывали двустороннюю, три - одностороннюю асимметрию зубной арки в сагиттальной плоскости: ретрогнатизм (сдвиг челюсти назад), прогнатизм (сдвиг вперед) и ортогнатизм (нейтральный прикус). Анатомия лица респондентов сопоставлялась с ведущей рукой, определение которой проводилось в рамках психологической экспертизы.

Результаты показали, что более половины (54 %) участников имели нейтральный прикус, тогда как распространенность двустороннего ретрогнатизма в популяции составила 22 и 15% для 6-11 и 12-17 лет. Чаще такое строение челюсти встречалось среди европейцев и реже - среди чернокожих подростков (с возрастом прикус нередко выравнивался). Показатель значимо коррелировал с леворукостью, при этом на силу связи почти не влияли социодемографические и генетические факторы, в том числе пол, возраст, доходы родителей и группа крови. По мнению Хьюэла, это подтверждает гипотезу об ассоциации ретрогнатизма и сопутствующих ему анатомических черт (например, вытянутого лица) с высокой вероятностью развития леворукости.

Ученый отмечает, что открытие также может объяснить данные о связи между местом рождения, анатомией и риском туберкулеза. Ранее было показано, что Великобритания, многие жители которой обладают узкими лицами и используют левую руку как доминирующую, носит статус «столицы» этого заболевания в Западной Европе. Между тем эскимосы - народ с грубыми и скученными чертами лица - в XIX веке были признаны устойчивыми к туберкулезу. Таким образом, генетический профиль, предполагающий высокий риск заражения Mycobacterium tuberculosis и искаженное строение челюсти, вероятно, способен приводить к леворукости, считает автор. Прояснить причинно-следственные связи между параметрами он намерен в дальнейших исследованиях.