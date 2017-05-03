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Вождение развивает мозг человека, - ученые

Специалисты проверили активность мозга
Фото: spokoino.ru Фото: spokoino.ru
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что вождение развивает мозг человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.

Специалисты доказали, что люди, имеющие водительские удостоверения также обладают более развитыми и активным мозгом, если сравнивать с теми, у кого нет прав. Было проведено исследование, участниками которого стали две тысячи человек, которые умели водить машину и тех, кто не умел. Результат показал, что у людей с этим навыком и без него отличается работа мозга.

Некоторые части мозга по-разному реагировали на раздражители, кроме того, у водителей была намного выше активность в правой части мозга.

Во время эксперимента добровольцам показывали видеозаписи разных ситуаций, связанных с перемещением на местности. Видео касалось как перемещений на дорогах, так и в открытой местности. Затем фиксировалась реакция мозга человека.

Оказалось, что у людей, которые привыкли водить авто, намного более сильная реакция была на подобные видеозаписи, их мозг откликался на них, реагировал быстрее. Ученые связывают это с тем, что у водителей появляются дополнительные нейронные связи, которых нет у людей, не имеющих водительских прав.

Также группам показывали записи, не касающиеся перемещений, действие в которых находилось в закрытом пространстве. У обоих групп активность мозга была примерно одинаковой, никаких ярких отличий замечено не было.

Ученые намерены дальше изучать мозговую активность водителей, чтобы понять, как этот навык сказывается на работе мозга человека.

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