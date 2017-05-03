Во Владивостоке «расцвели» фонтаны

С наступлением темноты загорается подсветка

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 1 мая открылся весенне-летний сезон фонтанов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Радовать гостей и жителей приморской столицы городской водный комплекс будет до первых заморозков.

В будние дни фонтаны на улице Адмирала Фокина и фонтан на набережной Спортивной гавани работают с 10 до 22 часов, по праздникам - с 10 до 24 часов. Водопад и фонтан на Университетской набережной острова Русский работают ежедневно с 12 часов до полуночи.

Городские водные композиции оформлены художественной подсветкой, которая представлена всеми цветами радуги. Подсветка загорается с наступлением темноты.

«Диаметр главного фонтана на Спортивной набережной составляет 12 метров. Кроме подсветки у него есть музыкальное сопровождение, – отметил начальник службы водного комплекса МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Евгений Демченко. – Благодаря компьютерному оборудованию всплески воды фонтана появляются синхронно с мелодиями: высота струй меняется в зависимости от звуковых акцентов. Чем громче и напряженнее музыка, тем выше всплески фонтана. И наоборот, чем спокойнее, тем спокойнее танец воды».

Перед началом весенне-летнего сезона фонтаны промыли и отремонтировали, отрегулировали водные струи и настроили освещение каждого водного объекта. В МУПВ «ВПЭС» (организации, обслуживающей данные объекты) напомнили: запрыгивать в фонтаны и засорять их мусором категорически запрещено, это губительно для технических настроек дорогостоящего оборудования.