Кудоисты из Владивостока сразились за медали на кубке Приморского края

Спортсмены показали высокий уровень подготовки

Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в Лесозаводске во второй раз прошел кубок Приморского края по восточному боевому единоборству кудо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В соревнованиях участвовало более 140 спортсменов из Владивостока, Арсеньева, Уссурийска, Лесозаводска, Находки, Артема, п. Заводской, с. Чугуевка, а также из Южно-Сахалинска.

За призовые медали на татами сражались как начинающие спортсмены, так и призеры краевых, дальневосточных и всероссийских турниров. По итогам соревнований кудоисты из Владивостока привезли домой 15 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Как отметил руководитель федерации кудо Приморского края Денис Григорьев, спортсмены показали высокий уровень подготовки, сильнейшие завоевали награды и ценные призы.

«Мы проводим краевые соревнования в различных городах с целью популяризации и развития кудо на всей территории Приморья. В этом году во второй раз кубок Приморского края принимал Лесозаводск. Хочу отметить, что лесозаводской школе кудо есть кем гордиться – ее воспитанник Гегам Манавазян завоевал наивысший титул - чемпиона мира. На него равняются подрастающие спортсмены, это отличная мотивация», - подчеркнул Денис Григорьев.

Кубок по кудо стал заключительным краевым турниром перед летним оздоровительным отдыхом. Спортсмены еще продолжат тренировки в мае, а с наступлением лета поедут в спортивные лагеря, где отдохнут и наберутся сил перед основными соревнованиями, которые стартуют осенью.