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Найдена причина того, что люди продолжают болеть чумой

Ежегодно ее переносят около 2,5 тысяч человек
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, среда, 03 мая , РИА Vladnews.

Ученые нашли причину того, что чума сохранилась до наших дней: ежегодно ею болеют порядка 2,5 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. И эта тенденция не снижается.

Чума - одна из самых страшных болезней в истории человечества. Она унесла с собой десятки миллионов жизней. Для болезни была характерна чрезвычайно высокая смертность: при бубонной форме она достигала 95%, а при легочной – почти 100 %. Начавшаяся в XIV веке пандемия чумы, названная Черной смертью, за несколько десятилетий погубила не меньше 60 миллионов человек.

Исследователи обратили внимание на то, что микробы способны выживать, даже будучи «проглоченными» макрофагами – специализированными клетками иммунной системы, которые ликвидируют микробов и напоминают внешне амеб и других простейших.

Ученые предположили, что чумная палочка Yersinia pestis способна использовать амебу как резервуар, что позволяет ей распространяться. Исследователи вырастили и перемешали колонии трех опаснейших штаммов чумной палочки и колонию Acanthamoeba castellanii – почвенных амеб. Затем в пробирку было добавлено вещество, убивающее чумную палочку, но бактерии все же выжили. Как оказалось, они «прячутся» в амебах, выжидая удобного случая для выхода. При этом Yersinia pestis применяет специальный белок, дающий амебе сигнал не есть ее. При удалении гена, ответственного за производство данного белка, Yersinia pestis стала растворяться в амебе при ее поглощении.

Такой симбиоз амеб и бактерий, по мнению ученых, может объяснить как убийственный характер эпидемии древности, так и отсутствие положительных достижений в вопросе полного уничтожения чумы в наши дни.

Ранее, напомним, другая группа ученых выяснила, что первая пандемия чумы возникла в V–IV тысячелетии до нашей эры.

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